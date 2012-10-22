Pastane Poğaçası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle iç harç için bir kasede lor peyniri ve maydanozu karıştırın. Diğer taraftan yoğurma kabına unu alın ve ortasını havuz şeklinde açın. Yaş mayayı ılık su ile karıştırıp eritin. Maya, toz şeker, tuz, margarin ve 2 adet yumurtayı unun ortasındaki boşluğa koyun. Un hariç diğer malzemeyi karıştırın. Kabın kenarındaki unu ekleyerek tüm malzemeyi kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar yoğurun. Yoğurduğunuz hamurun üzerini nemli bir bezle örterek, 15 dakika dinlendirin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzun içinde hafifçe açıp, ortasına peynirli harçtan koyun. Daha sonra hamuru yuvarlayıp yağlanmış fırın tepsisine dizin. Diğer hamurları da aynı şekilde hazırlayın. Kalan 2 adet yumurtayı çırpın ve poğaçaların üzerine sürün. Hamurların kabarması için oda sıcaklığında 30 dakika bekletin. Poğaçaları önce 130 derece fırında 5 dakika, daha sonra 180 derece fırında 10 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.