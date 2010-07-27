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Pastane Açması

Pastane Açması
  • 20 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

İki buçuk su bardağı un

42 gram yaş maya

1 su bardağı ılık su

1 kahve fincanı toz şeker

100 gram oda sıcaklığında

margarin

1 kahve fincanı sıvı yağ, tuz

Hamuru açmak için:

1 su bardağı sıvı yağ

125 gram oda sıcaklığında

margarin

İçine:

Siyah zeytin ve beyaz peynir

Üzerine:

3 adet yumurtanın sarısı

YAPILIŞI

Unu düz bir zemin üzerine eleyin ve ortasını havuz şeklinde açın. Ortasına mayayı koyun. Ilık su ile mayayı eritin. Toz şeker, margarin, sıvı yağ ve tuz ekleyip kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurdan limon büyüklüğünde parçalar koparın. Sıvı yağ ile yağladığınız zemin üzerinde hamurları yuvarlayın ve 20 dakika dinlendirin. Dinlenen hamurların ortasına birer tatlı kaşığı margarin koyun ve yağla beraber ince yuvarlaklar olacak şekilde açın. Hamurların bir kısmının ortasına dilimlenmiş siyah zeytin, bir kısmına beyaz peynir koyun ve rulo yapın. Rulo şeklindeki hamurlara simit şekli verin ve iki ucunu birleştirin. Yağlanmış fırın tepsisine aralıklarla dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün ve mayalanması için 20 dakika bekletin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Piştikten sonra sıcakken üzerilerini sıvı yağ ile yağlayın.

PÜF NOKTASI

Açmayı kıymalı, patatesli veya sade olarak da hazırlayabilirsiniz
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