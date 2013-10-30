Pastırmalı Börek Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Havuçları rendeleyip, 1 çorba kaşığı tereyağında soteleyin. Ayrı bir yerde kıyılmış ıspanağı 1 çorba kaşığı tereyağında soteleyin. Bir adet yufkayı düz bir zemine yayın. Eritilmiş 1 tatlı kaşığı tereyağı sürüp, üzerine ikinci kat yufkayı yayın. Ispanak yerleştirip, üçüncü kat yufkayı koyun. Eritilmiş 1 tatlı kaşığı tereyağı gezdirip, havucu yayın. Dördüncü yufkayı üzerine yayıp, kalan tereyağını gezdirin. Pastırma yerleştirip rulo şeklinde sarın. Çırpılmış yumurta sarısı sürüp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında, kontrol ederek pişirin. Dilimleyip servis yapın.