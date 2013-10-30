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Pastırmalı Börek Tarifi

Harika lezzet veren pastırmalı börek nasıl yapılır? Pratik pastırmalı börek tarifi...
Pastırmalı Börek Tarifi
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet yufka

4 adet havuç

160 gram tereyağı

750 gram ıspanak

250 gram pastırma

1 adet yumurta sarısı

YAPILIŞI

Havuçları rendeleyip, 1 çorba kaşığı tereyağında soteleyin. Ayrı bir yerde kıyılmış ıspanağı 1 çorba kaşığı tereyağında soteleyin. Bir adet yufkayı düz bir zemine yayın. Eritilmiş 1 tatlı kaşığı tereyağı sürüp, üzerine ikinci kat yufkayı yayın. Ispanak yerleştirip, üçüncü kat yufkayı koyun. Eritilmiş 1 tatlı kaşığı tereyağı gezdirip, havucu yayın. Dördüncü yufkayı üzerine yayıp, kalan tereyağını gezdirin. Pastırma yerleştirip rulo şeklinde sarın. Çırpılmış yumurta sarısı sürüp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında, kontrol ederek pişirin. Dilimleyip servis yapın.
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