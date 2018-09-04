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Pastırmalı Mantarlı Peynirli Börek

Pastırmalı Mantarlı Peynirli Börek
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 dilim ince doğranmış pastırma

300 gram karışık taze mantar (kestane, istiridye ve kültür)

2 çorba kaşığı zeytinyağı

6 diş doğranmış sarımsak

1 adet tatlı veya acı kırmızı biber

150 gram kolot veya dil peyniri

1/2 çay kaşığı karabiber



HAMURU İÇİN:

5.5 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 paket kuru maya

1 çay kaşığı toz şeker

1 adet yumurta

1/2 tatlı kaşığı tuz

100 gram oda sıcaklığında tereyağı



HAMURU AÇMAK İÇİN: 3 çorba kaşığı un


YAPILIŞI

Genişçe bir tavaya zeytinyağı koyduktan sonra sarımsak ve acı kırmızı biberi birlikte birkaç dakika soteleyin. Pastırma ekleyip karıştırın. İyice temizleyip doğradığınız mantarları ve karabiberi ilave edip, mantarlar suyunu salıp çekene dek kısık ateşte pişirin. Malzemeyi geniş bir cam kaseye alın. Üzerine rendelenmiş peynir ekleyip karıştırın. Hamur için unu bir geniş kaseye eleyin. Ortasını havuz gibi açın. Ayrı bir yerde ılık su, maya, tuz, toz şeker ve yumurtayı karıştırıp unun ortasına dökün ve iyice yoğurun. Hamur toplanmaya başladığında, oda sıcaklığındaki tereyağını küçük parçalar haline ekleyerek, yaklaşık 10 dakika, homojen, ele yapışmayan bir hamur elde edene dek yoğurun. Buzdolabı poşetine koyup, oda sıcaklığında 30 dakika dinlendirin. Hamuru 15-16 bezeye ayırıp, unlu zeminde teker teker ve çapı 10 cm olacak şekilde açın. Her bir bezenin içine 1'er çorba kaşığı tepeleme harç koyun ve hamurları ortadan ikiye katlayıp yarım ay şekli verin. Açılmaması için uçlarını bastırarak kapatın ve parmak uçlarınızla kenarlardan hafifçe harca doğru iteleyip bastırın. Pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine yerleştirip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin.
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