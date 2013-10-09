Pastırmalı Milföy Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Milföy hamurunu çözdürdükten sonra unlu zeminde oklava yardımıyla genişletin. Su bardağının ağzı ile hamurdan yuvarlak şekiller çıkarın. Yuvarlakları, yağlanmış küçük kalıpların içine yerleştirin. Pastırmaları ince ince kıyıp, bir kapta yumurta, rendelenmiş kaşar peyniri, tuz ve pul biber ile karıştırın. Pastırmalı harcı yuvarlak hamurların üzerine eşit miktarda paylaştırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Piştikten sonra milföyleri kalıptan çıkarıp sıcak olarak servis yapın