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Pastırmalı Milföy Tarifi

Pastırmanın lezzetinden ortaya çıkan eşsiz ziyafet için pastırmalı milföy tarifi...
Pastırmalı Milföy Tarifi
  • 12 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti, Piknik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8-9 dilim pastırma

2 adet yumurta

4 yaprak milföy hamuru

2 çorba kaşığı rendelenmiş

kaşar peyniri

Tuz, pul biber

YAPILIŞI

Milföy hamurunu çözdürdükten sonra unlu zeminde oklava yardımıyla genişletin. Su bardağının ağzı ile hamurdan yuvarlak şekiller çıkarın. Yuvarlakları, yağlanmış küçük kalıpların içine yerleştirin. Pastırmaları ince ince kıyıp, bir kapta yumurta, rendelenmiş kaşar peyniri, tuz ve pul biber ile karıştırın. Pastırmalı harcı yuvarlak hamurların üzerine eşit miktarda paylaştırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Piştikten sonra milföyleri kalıptan çıkarıp sıcak olarak servis yapın
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