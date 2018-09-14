Pastırmalı Peynirli Ekmekçikler

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pastırma, peynir ve maydanozu karıştırıp kenara alın. Ekmek hamurlarını hafif unlu zemin üzerine alıp birleştirin ve elinizle yuvarlak şekil verin. 7 eşit parçaya bölüp, elinizde yuvarlayarak top haline getirin. Yine hafif unlu zeminde, merdane yardımıyla veya elle her birini çay fincanı büyüklüğünde açın. Ortalarına pastırmalı harcı pay edip, yuvarlayın. Birleşim yerleri alta gelecek şekilde pişirme kağıdı ile kaplanmış büyük boy kelepçeli kalıba yan yana yerleştirin. Üzerini mutfak havlusu ile örtüp oda sıcaklığında 30 dakika dinlendirin. Sürenin sonunda üzerilerine yumurta sarısı sürüp, bir kısmına susam ve çörekotu serpin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında kızarana dek pişirin.