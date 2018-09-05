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Pastırmalı ve Yumurtalı Kahvaltı Pizzası

Pastırmalı ve Yumurtalı Kahvaltı Pizzası
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yumurta

100 gram pastırma

4 adet milföy



ÜZERİ İÇİN: Frenk soğanı

YAPILIŞI

Milföyleri oda sıcaklığında yumuşayana dek bekletin. 2 adet milföyü pişirme kağıdı serili fırın tepsisine alın. Ortası boş kalacak şekilde kenarlarına pastırmaları yerleştirin. Kalan milföyleri bir çay bardağının ağzı ile keserek ortada boşluk oluşturun ve tepsidekilerin üzerine yerleştirin. Kenarlarının açılmaması için bir çatal ile bastırarak birleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri hafifçe kızarana kadar pişirin. Fırından çıkarıp ortalarına birer adet yumurta kırıp yeniden fırına verin. 7-8 dakika yumurta istediğiniz kıvama gelene dek pişirin. Fırından aldıktan sonra ince kıyılmış frenk soğanı serpip sıcak servis yapın.
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