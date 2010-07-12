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Pastırmalı Patatesli Börek

Pastırmalı Patatesli Börek
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet yufka

5 adet patates

150 gram pastırma

1 adet soğan

3 adet sivri biber

Tuz, karabiber, kimyon

1 çay bardağı su

1 çay bardağı sıvı yağ

Üzeri için:

1 adet yumurtanın sarısı

2 çorba kaşığı su

YAPILIŞI

Patatesleri haşladıktan sonra geniş bir kaba alın ve ezin. Üzerine rendelenmiş soğan ve ince kıyılmış sivri biber ekleyin. Baharatları ve ince kıyılmış pastırmayı ilave edip karıştırın. Ayrı bir yerde su ve sıvı yağı karıştırıp kenara alın. 1 adet yufkayı düz bir zemine yayıp, üzerini sıvı yağlı karışımla ıslatın. İkinci yufkayı üzerine kapatın ve dörde bölün. Daha sonra her parçayı kendi içinde üçe bölün. Yufkaların kalın taraflarına harç koyup kenarlarını içe katlayın. Üç parmak genişliğinde ve çok gevşek olacak şekilde sarın. Kalan yufkaları da aynı şekilde hazırlayın ve yağlanmış fırın tepsisine dizin. Yumurta sarısı ile suyu çırpıp böreklerin üzerine sürün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 25-30 dakika pişirip sıcak servis yapın
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