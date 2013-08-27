Patates Hamuru ile Çörek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3-4 adet patates
250 gram margarin
1 çorba kaşığı yoğurt
1 paket kabartma tozu
1 adet yumurta
Tuz
Dört buçuk su bardağı un
İçi için:
1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir
Yarım demet kıyılmış maydanoz
YAPILIŞI
Patatesleri haşladıktan sonra sıcakken rendeleyin. İçine eritip soğutulmuş margarin, yoğurt, kabartma tozu, yumurtanın akını ve tuzu ilave edip karıştırın. Unu da ekleyip ele yapışmayacak, kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hazırladığınız hamuru merdane ile yarım cm kalınlığında açın. Açtığınız hamurdan 10 cm'lik kareler kesin. İç harç için beyaz peynir ve maydanozu karıştırın. Kare hamurların ortalarına iç harcı paylaştırıp karşılıklı kenarlarını birleştirerek mekik şekli verin. Çörekleri ters çevirip bıçak yardımıyla üzerilerini çizerek yağlanmış fırın tepsisine dizin. Ayırdığınız yumurta sarısını üzerilerine sürüp önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişirin. Sıcak veya soğuk olarak servis yapın.
PÜF NOKTASI
İç harcı zeytinli veya kıymalı da hazırlayabilirsiniz.