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Patates Hamuru ile Çörek

Patates Hamuru ile Çörek
  • 18 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Çocuk Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3-4 adet patates

250 gram margarin

1 çorba kaşığı yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 adet yumurta

Tuz

Dört buçuk su bardağı un



İçi için:

1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir

Yarım demet kıyılmış maydanoz

YAPILIŞI

Patatesleri haşladıktan sonra sıcakken rendeleyin. İçine eritip soğutulmuş margarin, yoğurt, kabartma tozu, yumurtanın akını ve tuzu ilave edip karıştırın. Unu da ekleyip ele yapışmayacak, kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hazırladığınız hamuru merdane ile yarım cm kalınlığında açın. Açtığınız hamurdan 10 cm'lik kareler kesin. İç harç için beyaz peynir ve maydanozu karıştırın. Kare hamurların ortalarına iç harcı paylaştırıp karşılıklı kenarlarını birleştirerek mekik şekli verin. Çörekleri ters çevirip bıçak yardımıyla üzerilerini çizerek yağlanmış fırın tepsisine dizin. Ayırdığınız yumurta sarısını üzerilerine sürüp önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişirin. Sıcak veya soğuk olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

İç harcı zeytinli veya kıymalı da hazırlayabilirsiniz.
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