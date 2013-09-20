Patatesli Açma Börek Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bir kaba elediğiniz unun ortasını havuz şeklinde açın. Yumurtalardan birinin sarısını, üzerine sürmek için kenara ayırın. Una, yumurtanın akını ve diğer yumurtayı ekleyin. Üzerine süt, yoğurt, sirke, sıvı yağ ve bir tutam tuz ilave ederek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle örterek 1 saat dinlendirin. Dinlenmiş hamurdan 15 adet beze yapın. Bezelerin her birini 3'e bölün ve her birini pasta tabağı büyüklüğünde açın. Birinci hamurun üzerine eritilmiş margarinden sürün. Üzerine ikinci hamuru koyup tekrar margarin sürün. Üçüncü hamuru en üste yerleştirin. Diğer hamurları da aynı şekilde hazırlayın. Aralarına sürdüğünüz yağın donması için hamurları yarım saat dinlendirin. Üst üste koyduğunuz hamurları oklava yardımıyla açın ve üzerine sıvı yağ sürün. Hamuru ortadan ikiye bölün. İçi için, patatesleri haşlayıp rendeleyin. Yemeklik doğranmış soğanları zeytinyağında kavurun. Üzerine rendelenmiş patatesleri ilave edin ve karıştırın. Rendelenmiş beyaz peynir, tuz, pul biber ve karabiberi ekleyip karıştırdıktan sonra tencereyi ocaktan alın. Ortadan ikiye böldüğünüz hamurların geniş kenarına patatesli karışımdan koyup rulo şeklinde sarın. Ruloyu kendi etrafında sarıp gül böreği şekli verin. Hamurların hepsine aynı işlemi uygulayın. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin.