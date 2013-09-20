DETAYLI ARA
Sofra / Börekler-Çörekler ve Poğaçalar / Patatesli Açma Börek Tarifi

Patatesli Açma Börek Tarifi

Lezzetli atıştırmalık arayanlara patatesli açma börek tarifi...
Patatesli Açma Börek Tarifi
  • 30 Adet
  • Ev Partisi, Piknik, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 su bardağı un

1 su bardağı süt

2 çorba kaşığı yoğurt

Yarım çay kaşığı sirke

1 çay bardağı sıvı yağ

2 adet yumurta l Tuz



Üzeri için: 175 gram eritilmiş margarin

1 su bardağı sıvı yağ

İçi için: 1 kg patates

3 adet büyük boy soğan

Bir buçuk çay bardağı zeytinyağı

300 gram rendelenmiş beyaz peynir

Tuz, pul biber, karabiber


YAPILIŞI

Bir kaba elediğiniz unun ortasını havuz şeklinde açın. Yumurtalardan birinin sarısını, üzerine sürmek için kenara ayırın. Una, yumurtanın akını ve diğer yumurtayı ekleyin. Üzerine süt, yoğurt, sirke, sıvı yağ ve bir tutam tuz ilave ederek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle örterek 1 saat dinlendirin. Dinlenmiş hamurdan 15 adet beze yapın. Bezelerin her birini 3'e bölün ve her birini pasta tabağı büyüklüğünde açın. Birinci hamurun üzerine eritilmiş margarinden sürün. Üzerine ikinci hamuru koyup tekrar margarin sürün. Üçüncü hamuru en üste yerleştirin. Diğer hamurları da aynı şekilde hazırlayın. Aralarına sürdüğünüz yağın donması için hamurları yarım saat dinlendirin. Üst üste koyduğunuz hamurları oklava yardımıyla açın ve üzerine sıvı yağ sürün. Hamuru ortadan ikiye bölün. İçi için, patatesleri haşlayıp rendeleyin. Yemeklik doğranmış soğanları zeytinyağında kavurun. Üzerine rendelenmiş patatesleri ilave edin ve karıştırın. Rendelenmiş beyaz peynir, tuz, pul biber ve karabiberi ekleyip karıştırdıktan sonra tencereyi ocaktan alın. Ortadan ikiye böldüğünüz hamurların geniş kenarına patatesli karışımdan koyup rulo şeklinde sarın. Ruloyu kendi etrafında sarıp gül böreği şekli verin. Hamurların hepsine aynı işlemi uygulayın. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Su böreği tarifi: Su böreği nasıl yapılır? İşte detaylar...
Su böreği tarifi: Su böreği nasıl yapılır? İşte detaylar...
Peynirli börek tarifi: Peynirli börek nasıl yapılır?
Peynirli börek tarifi: Peynirli börek nasıl yapılır?
Kıymalı börek tarifi: Kıymalı börek nasıl yapılır? İşte detaylar.
Kıymalı börek tarifi: Kıymalı börek nasıl yapılır? İşte detaylar.
Kıymalı ve Cevizli Sac Böreği Tarifi
Kıymalı ve Cevizli Sac Böreği Tarifi
Su böreği tarifi: Su böreği nasıl yapılır?
Su böreği tarifi: Su böreği nasıl yapılır?
Pastane poğaçasi tarifi: Pastane poğaçası nasıl yapılır?
Pastane poğaçasi tarifi: Pastane poğaçası nasıl yapılır?
Zeytinli Cevizli Siyez Ekmeği Tarifi
Zeytinli Cevizli Siyez Ekmeği Tarifi
Domateslı Soğanlı Ekmek Tarifi
Domateslı Soğanlı Ekmek Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN