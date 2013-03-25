Patatesli Ay Çöreği

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Margarin, yoğurt, sıvı yağ, 1 adet yumurta ve diğer yumurtanın akı (sarısını üzerine sürmek için ayırın) ve kabartma tozunu derin bir kaba alın. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar un ilave edip, yoğurun. İçi için patatesi sıcakken bir kabın içinde ezin. İçine rendelenmiş kaşar peyniri katıp, karıştırın ve soğutun. Kıyılmış maydanoz, tuz, karabiber ve pul biber ilave edin. Hamuru 8 eşit bezeye ayırın. Bezelerden birini pasta tabağı büyüklüğünde açın ve önce boylamasına daha sonra enlemesine kesip, 4 parça elde edin. Diğer hamurları da aynı şekilde hazırlayın. Her parçanın geniş ucuna patatesli iç harçtan koyun ve rulo yapıp, ay şekli verin. Çörekleri yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin. Üzerine yumurta sarısı sürüp, haşhaş tohumu serpin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin. Sıcak veyaılık olarak servis yapın.