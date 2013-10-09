Patatesli Çörek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle patatesli çöreğin içini hazırlayın. Bunun için, soğanı incecik doğrayıp, 1 çay bardağı zeytinyağında kavurun. Ardından rendelenmiş patatesi ekleyin. Kavurmaya devam edin. Hafifçe pembeleşince, 1 çorba kaşığı salça, baharat ve tuzu ekleyip iyice karıştırın. Tencerenin kapağını kapatıp, soğumaya bırakın. Diğer tarafta margarin, 1 çay bardağı yoğurt, yumurtaları (birinin sarısını ayırın) iyice çırpın. Elenmiş un, tuz ve kabartma tozunu ekleyip, yoğurun. Hamuru üçe bölün. Önce hamur bezelerinden birisini elinizle ya da merdane ile 1 cm kadar incelterek açın. Patatesli harcın 1/3'ünü üzerine kaşıkla sürün. Hamuru rulo biçiminde katlayın. Üç parmak genişliğinde kesin. Diğer iki hamuru da aynı şekilde hazırlayın. Bir fırın tepsisini hafifçe yağlayın. Çörekleri üzerine dizin. Ayırdığınız yumurtanın sarısını üzerilerine sürün. 200 derece fırında pişirin.