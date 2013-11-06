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Patatesli Kaşarlı Poğaça

Patatesli Kaşarlı Poğaça
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için:

2 adet yumurta

Yarım su bardağı sıvı yağ

2 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

tuz

İç malzeme için:

3 adet patates

2 çorba kaşığı sıvı yağ

1 adet orta boy soğan

1 tatlı kaşığı biber salçası

Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

4-5 dal dereotu

Tuz

karabiber

Üzeri için:

1 adet yumurtanın sarısı

1 çorba kaşığı sıvı yağ

Anason

YAPILIŞI

1 Poğaçanın iç harcı için patatesleri haşlayıp, kabuklarını soyun. Soğuduktan sonra rendeleyip, kenara alın. Sıvı yağı geniş bir tavaya koyup, ince kıyılmış soğanı rengi dönene dek kavurun. Üzerine salça, patates, tuz ve karabiber ekleyip, kavurun. Kaşar peyniri ve kıyılmış dereotu ekleyip ocaktan alın.
2 Hamuru için yumurta, sıvı yağ, tereyağı ve tuzu bir kaba alıp çırpın. Üzerine kabartma tozu ve aldığı kadar
un ekleyip yoğurarak, kulak memesi yumuşaklığında, ele yapışmayan bir hamur hazırlayın. Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın. Avucunuzda yuvarlak olacak şekilde açın. Bir kenarına patatesli harçtan koyun. Diğer kenarı üzerine katlayıp, yarım ay şeklinde kapatın. Açılmasını önlemek için uçlarını parmaklarınızla bastırarak kapatın. Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin. Hamur ve iç harç
bitene dek işleme devam edin. 3 Yumurta sarısı ve sıvı yağı çırpıp poğaçaların üzerine sürün. Anason
serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin.

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