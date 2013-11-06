Patatesli Kaşarlı Poğaça

2 Hamuru için yumurta, sıvı yağ, tereyağı ve tuzu bir kaba alıp çırpın. Üzerine kabartma tozu ve aldığı kadar

un ekleyip yoğurarak, kulak memesi yumuşaklığında, ele yapışmayan bir hamur hazırlayın. Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın. Avucunuzda yuvarlak olacak şekilde açın. Bir kenarına patatesli harçtan koyun. Diğer kenarı üzerine katlayıp, yarım ay şeklinde kapatın. Açılmasını önlemek için uçlarını parmaklarınızla bastırarak kapatın. Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin. Hamur ve iç harç

bitene dek işleme devam edin. 3 Yumurta sarısı ve sıvı yağı çırpıp poğaçaların üzerine sürün. Anason

serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin.

1 Poğaçanın iç harcı için patatesleri haşlayıp, kabuklarını soyun. Soğuduktan sonra rendeleyip, kenara alın. Sıvı yağı geniş bir tavaya koyup, ince kıyılmış soğanı rengi dönene dek kavurun. Üzerine salça, patates, tuz ve karabiber ekleyip, kavurun. Kaşar peyniri ve kıyılmış dereotu ekleyip ocaktan alın.