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Patatesli Poğaça

Patatesli Poğaça
  • 30 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yumurta

1 çay bardağı süt

12 kahve fincanı un

300 gram oda sıcaklığında bekletilmiş margarin

Yarım tatlı kaşığı tuz



İçi için: 1 adet soğan

1 çorba kaşığı margarin

1 tatlı kaşığı biber salçası

3 adet haşlanmış patates

Tuz, karabiber, kimyon



Üzerine: 1 adet yumurtanın akı

YAPILIŞI

Öncelikle içi için ince kıyılmış soğanı yağda hafif pembeleşinceye kadar kavurun. Salçayı ilave edin. Küp doğranmış patates, tuz, karabiber ve kimyon ekleyip tüm malzemeyi 1-2 dakika daha kavurun. Soğumaya bırakın. Hamur için derin bir kasede yumurta, süt, un, margarin ve tuzu kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurdan 30 adet beze yapın. Bezelerin her birini çay tabağı büyüklüğünde olacak şekilde elinizde yassılaştırın. Patatesli iç harçtan hamurun ortasına koyup kenarlarını ortada toplayarak kapatın. Diğer bezeleri de aynı şekilde hazırlayın. Poğaçaların düz kısımlarını yumurta akına bulayın ve ters çevirip hafif yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzerileri hafif kızarana kadar pişirin.
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