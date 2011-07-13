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Patatesli Poğaça

Patatesli Poğaça
  • 35 Adet
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 su bardağı un

10 gram kuru maya

3 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz şeker

1 çay bardağı süt

125 gram oda sıcaklığında margarin

1 adet yumurta

3 adet haşlanmış patates

Yarım demet maydanoz



Üzerine: 1 adet yumurta sarısı

YAPILIŞI

Unu derin bir kaba eleyin. Üzerine maya, tuz ve toz şeker koyup, karıştırın. Ortasını havuz şeklinde açıp, süt, margarin, yumurta, rendelenmiş patates ve kıyılmış maydanoz ilave edin. Tüm malzemeyi iyice yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtün ve mayalanması için yarım saat bekletin. Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzun içinde yuvarlayın. Hazırladığınız poğaçaları fırın tepsisine aralıklarla yerleştirin ve üzerilerine yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin.

PÜF NOKTASI

Poğaçaları sade olarak yiyebileceğiniz gibi, içine peynir, domates gibi malzemeler koyup, sandviç olarak da tüketebilirsiniz.
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