Patatesli Poğaça

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Unu derin bir kaba eleyin. Üzerine maya, tuz ve toz şeker koyup, karıştırın. Ortasını havuz şeklinde açıp, süt, margarin, yumurta, rendelenmiş patates ve kıyılmış maydanoz ilave edin. Tüm malzemeyi iyice yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtün ve mayalanması için yarım saat bekletin. Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzun içinde yuvarlayın. Hazırladığınız poğaçaları fırın tepsisine aralıklarla yerleştirin ve üzerilerine yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin.