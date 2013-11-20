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Patatesli Rulolar

Patatesli Rulolar
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için:

3 adet haşlanmış patates

1 çay bardağı sıvı yağ

150 gram margarin veya tereyağı

1 çay bardağı ılık süt

1 paket (42 gram) yaş maya

Aldığı kadar un

Bir tutam tuz



İç malzeme için:

200 gram beyaz peynir

10 dal maydanoz



Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

Çörek otu

YAPILIŞI

Hamur için patateslerin kabuklarını soyun ve derin bir kapta çatalla ezin. Ayrı bir kaba sıvı yağ, eritilmiş margarin veya tereyağını, ılık sütte açtığınız mayayı ilave edip, karıştırın. Tuzunu ayarlayın. Kulak memesi yumuşaklığında ele yapışmayacak bir hamur elde edene kadar un ekleyip, yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtün ve buzdolabında bir buçuk saat dinlendirin. Dinlenen hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın. Her parçayı merdane yardımıyla yarım cm kalınlığında ve yuvarlak açın. Açtığınız hamurdan üçgenler kesin. Diğer hamurları da aynı şekilde hazırlayın. İçi için rendelenmiş beyaz peynir ve kıyılmış maydanozu karıştırın. Üçgen kesilmiş hamurların uç kısmına iç harçtan koyup, rulo şeklinde sarın. Patatesli ruloları fırın tepsisine yerleştirin ve bu şekilde 1 saat dinlendirin. Üzerine yumurta sarısı sürün ve çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin.
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