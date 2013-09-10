Patatesli Sandal Tarifi

Un, bir tutam tuz ve kabartma tozunu bir kaba eleyip ortasını havuz şeklinde açın. Ortasına yumurtanın akını, oda sıcaklığında bekletilmiş margarin, süt, yoğurt ve sıvı yağı katarak kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle örterek yarım saat dinlenmeye bırakın. Bu arada içi için bir tencereye soğanı küçük küçük doğrayın ve zeytinyağında pembeleşene kadar kavurun. Çiğ olarak rendelenmiş patatesleri, tuz, karabiber ve pul biberi katıp patatesler yumuşayıncaya kadar pişirin ve soğumaya bırakın. Dinlenmiş hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp merdane ile açın. Bir su bardağı ile yuvarlaklar kesin. Yuvarlakların ortasına patates harcından bir tatlı kaşığı koyup, hamuru ortası açık kalacak şekilde iki ucundan kapatın. Yağlanmış tepsiye dizin, üzerine yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin.