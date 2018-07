Patatesli Ay Çöreği

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Toz maya ve unu bir kaseye alın. Ortasını havuz şeklinde açıp süt, sıvı yağ, yumurta ve tuz ilave edin. Bütün malzemeyi ele yapışmayacak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Mayalanmasını beklemeden hamuru önce 3 eşit parçaya ayırın. Daha sonra her bir parçayı da 5'e ayırın. Toplam 15 adet parça elde edin. Her birini merdane ile pasta tabağı büyüklüğünde açın. Her birinin üzerine eritilmiş tereyağı sürün. Bunlardan 5 adedini üstü üste koyduktan sonra en üste de tereyağı sürün. Hamurlar bitene kadar aynı işlemi uygulayın. Bu şekilde elde ettiğiniz 5'er katlı ve tereyağı sürülmüş 3 hamur grubunu, ayrı ayrı tabaklara koyup buzdolabında yarım saat dinlendirin. Diğer tarafta rendelenmiş patates, ince kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiberi karıştırıp iç harcı hazırlayın. Buzdolabında dinlendirdiğiniz hamurları çıkarın. Bir parça hamuru unlu zemine koyup merdane ile açın. Daha sonra bıçakla keserek 8 adet üçgen parça elde edin. Hazırladığınız patatesli harçtan alarak üçgenlerin kalın taraflarına koyun. Sigara böreği sarar gibi sarın. Her iki ucundan bükerek ay şekline getirin. Kalan iki parça hamuru da aynı şekilde hazırlayın. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp haşhaş tohumu serpin ve yağlanmış tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri pembeleşinceye kadar pişirin.