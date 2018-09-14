Patlıcanlı Börek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Hamur için unu hamur yoğurma kabına eleyin. Ortasını havuz şeklinde açıp ılık su, tuz ve yumurtayı ekleyip yoğurun. Böreğin iç malzemesi için patlıcanların kabuğunu soyup küçük parçalar şeklinde doğrayın. Tereyağını bir tencerede eritip ince doğranmış soğanı kısık ateşte kavurmaya başlayın. Patlıcanı ekleyip kavurmaya devam edin. Tuz, karabiber ve toz şekeri ekleyip karıştırın. Patlıcanlı harç ılındığında peynir karışımı ve kıyılmış dereotunu ekleyip karıştırın. Hamuru önce 2 eşit bezeye sonra her parçayı da 15 adet küçük bezeye ayırıp 30 beze elde edin. Bezelerin 25 tanesini merdane yardımı ile çay tabağı büyüklüğünde açın ve aralarına eritilmiş tereyağı sürerek 5'li gruplar halinde üst üste dizin. Kalan bezelerin 3 tanesini de aynı şeklide açıp aralarına tereyağı sürerek üst üste koyun. 30 cm çapındaki bir tepsiyi tereyağı ile yağlayın. Kalan 2 adet bezeyi birleştirip tepsiden dışarı sarkacak büyüklükte açın. Açtığınız hamuru kenarları dışarı sarkacak şekilde tepsiye yerleştirin. 5'li hamur gruplarını tepsinin büyüklüğünde açın. İlk yufkanın üzerine tereyağı sürüp açtığınız ilk 5'li hamuru yerleştirin. Tekrar tereyağı sürüp 2 adet 5'li hamur grubunu yayın. Patlıcanlı iç harcı ilave edin. Tekrar tereyağı sürüp kalan hamur gruplarını yerleştirin. Kenarlardan sarkan hamuru en üste katlayarak kapatın. Kalan tereyağını sürüp önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40 dakika pişirin. Ilık olarak servis yapın.