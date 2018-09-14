DETAYLI ARA
Sofra / Börekler-Çörekler ve Poğaçalar / Patlıcanlı Börek

Patlıcanlı Börek

Patlıcanlı Börek
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

HAMURU İÇİN:

1250 gram un

500 ml ılık su

3 tatlı kaşığı silme tuz

1 adet yumurta sarısı

300 gram tereyağı



İÇ MALZEME İÇİN:

1 kg patlıcan

2 çorba kaşığı tereyağı

4 adet soğan

200 gram beyaz peynir ve kaşar loru karışımı

5 dal dereotu

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz


YAPILIŞI

Hamur için unu hamur yoğurma kabına eleyin. Ortasını havuz şeklinde açıp ılık su, tuz ve yumurtayı ekleyip yoğurun. Böreğin iç malzemesi için patlıcanların kabuğunu soyup küçük parçalar şeklinde doğrayın. Tereyağını bir tencerede eritip ince doğranmış soğanı kısık ateşte kavurmaya başlayın. Patlıcanı ekleyip kavurmaya devam edin. Tuz, karabiber ve toz şekeri ekleyip karıştırın. Patlıcanlı harç ılındığında peynir karışımı ve kıyılmış dereotunu ekleyip karıştırın. Hamuru önce 2 eşit bezeye sonra her parçayı da 15 adet küçük bezeye ayırıp 30 beze elde edin. Bezelerin 25 tanesini merdane yardımı ile çay tabağı büyüklüğünde açın ve aralarına eritilmiş tereyağı sürerek 5'li gruplar halinde üst üste dizin. Kalan bezelerin 3 tanesini de aynı şeklide açıp aralarına tereyağı sürerek üst üste koyun. 30 cm çapındaki bir tepsiyi tereyağı ile yağlayın. Kalan 2 adet bezeyi birleştirip tepsiden dışarı sarkacak büyüklükte açın. Açtığınız hamuru kenarları dışarı sarkacak şekilde tepsiye yerleştirin. 5'li hamur gruplarını tepsinin büyüklüğünde açın. İlk yufkanın üzerine tereyağı sürüp açtığınız ilk 5'li hamuru yerleştirin. Tekrar tereyağı sürüp 2 adet 5'li hamur grubunu yayın. Patlıcanlı iç harcı ilave edin. Tekrar tereyağı sürüp kalan hamur gruplarını yerleştirin. Kenarlardan sarkan hamuru en üste katlayarak kapatın. Kalan tereyağını sürüp önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40 dakika pişirin. Ilık olarak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Pastırmalı Peynirli Ekmekçikler
Pastırmalı Peynirli Ekmekçikler
Ayçöreği
Ayçöreği
Nohutlu Börek
Nohutlu Börek
Kabaklı Poğaça
Kabaklı Poğaça
Hodanlı Muska Börek
Hodanlı Muska Börek
Milföyden Kolay Pide
Milföyden Kolay Pide
Enginarlı Pizza
Enginarlı Pizza
Nohut Unlu Kandil Simidi
Nohut Unlu Kandil Simidi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN