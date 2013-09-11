Patlıcanlı Börek Tarifi

İç malzemesi için patlıcanları alacalı soyup küp doğrayın. Soğanı kıymayla birlikte kavurun. Patlıcanları ekleyip karıştırın. Tuz, karabiber ve pul biberi ilave edip, kısık ateşte pişirin. Tencereyi ocaktan almadan önce ince kıyılmış taze naneyi ekleyip soğumaya bırakın. Hamur için oda sıcaklığındaki margarini, yoğurt ve sıvı yağıyla birlikte bir kaba alın. Yumurtalardan birinin sarısını üzerine sürmek için ayırıp, akıyla diğer yumurtayı hamura ekleyin. Un, kabartma tozu ve tuzu ilave edip, ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru 3 eşit parçaya ayırın. Her parçayı unlu zeminde dikdörtgen şeklinde açın. İç malzemesinin 1/3'ünü ilk hamurun ortasına yayın. Hamurun kenarlarını patlıcanlı malzemenin üzerini örtecek şekilde kapatın. Hamurun kat kısmı altta kalacak şekilde yağlı kağıt ile kaplı tepsiye yerleştirin. Diğer parçaları da aynı şekilde hazırlayın. Böreklerin üzerine fırçayla yumurta sarısı sürün. İnce uçlu bıçakla böreklerin üzerine çizikler atıp, çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Dilimleyerek servis yapın.