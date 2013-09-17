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Patlıcanlı Börek Tarifi

Patlıcan sevenlere müjdeli tarif patlıcanlı börek nasıl yapılır?
Patlıcanlı Börek Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Piknik, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

200 gram un

Yarım çay kaşığı tuz

1 kahve fincanı süt

Yarım kahve fincanı su

2 adet orta boy patlıcan

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet küçük boy soğan

1.5 su bardağı kaşar peyniri

Tuz



Üzerine:

1 adet yumurta sarısı

Çörek otu


YAPILIŞI

Un, tuz, süt ve suyu derince bir kapta yoğurun. Hamurdan 10 adet beze hazırlayın. Patlıcanları ve soğanı küçük küpler halinde doğrayın. Tuz ekleyip, zeytinyağında kavurun. Ateşten alıp, ılıkken üzerine kaşar peynirini rendeleyin. Hamurları dilediğiniz şekilde açın ve içine harcı koyup uçlarını kapatın. Fırın tepsisine dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarıncaya kadar pişirin ve servis yapın.
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