Patlıcanlı Börek Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Un, tuz, süt ve suyu derince bir kapta yoğurun. Hamurdan 10 adet beze hazırlayın. Patlıcanları ve soğanı küçük küpler halinde doğrayın. Tuz ekleyip, zeytinyağında kavurun. Ateşten alıp, ılıkken üzerine kaşar peynirini rendeleyin. Hamurları dilediğiniz şekilde açın ve içine harcı koyup uçlarını kapatın. Fırın tepsisine dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarıncaya kadar pişirin ve servis yapın.