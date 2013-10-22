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Patlıcanlı Börek Tarifi

Patlıcanın lezzetli hallerinden patlıcanlı börek nasıl yapılır? Damaklarınıza layık patlıcanlı börek tarifi...
Patlıcanlı Börek Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet patlıcan

Yeteri kadar su

1 adet küçük boy soğan

100 gram kıyma

1 çorba kaşığı sıvı yağ

1-2 adet domates

4 adet yufka

Tuz, karabiber, pul biber



Kızartmak için:

Sıvı yağ



Yufkaları ıslatmak için:

3 adet yumurta

Bir buçuk su bardağı süt


YAPILIŞI

Patlıcanları önce alacalı soyun, daha sonra küp şeklinde doğrayın. Acısının çıkması için tuzlu suda 15 dakika bekletin. Daha sonra elinizle sıkıp, kurulayın. Kızdırılmış sıvı yağda kızartın ve kağıt havlu üzerinde fazla yağını alın. Kıyılmış soğan, kıyma ve sıvı yağı bir tavaya alıp, hafifçe soteleyin. Üzerine kabukları soyulmuş ve küp doğranmış domatesi katıp, 2-3 dakika daha sotelemeye devam edin. Tavayı ocaktan alıp tuz, karabiber ve pul biber ekleyin. İçine patlıcanı katın ve karıştırın. Yufkaları ıslatmak için yumurta ve sütü derin bir kapta çırpın. 26x26 cm ebadındaki fırına dayanıklı derin bir kabın içine, yufkaların aralarına sütlü karışımdan sürerek, kenarları dışarı taşacak şekilde üst üste yerleştirin. En üste patlıcanlı harcı yayın ve kenarlardan sarkan yufkaları içe doğru kapatın. Kalan sütü karışımı üzerine boşaltın ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında 40-45 dakika pişirin. Ilındıktan sonra dilimleyerek servis yapın.
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