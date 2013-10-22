Patlıcanlı Midye Tava Börek Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Un, ılık su ve tuzu yoğurma kabına alın. Yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun ve üzerini nemli bir bezle örtüp, 15 dakika dinlendirin. 2 İç harç için patlıcanları alacalı soyun ve acısının çıkması için tuzlu suda 15 dakika bekletin. Suyunu süzün ve elinizle sıkıp, kağıt havlu ile kurulayın. Küp şeklinde doğradıktan sonra iri kıyılmış kırmızı biberle birlikte zeytinyağında 2 dakika soteleyin. Tuz ve karabiber ekleyip, soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra rendelenmiş Mihaliç peynirini katıp, karıştırın. 3 Dinlenen hamuru 2 eşit parçaya ayırın. Her parçayı 8 adet bezeye ayırın ve toplam 16 adet beze elde edin. 8 adet bezeyi pasta tabağı büyüklüğünde açın ve aralarına fındık yağı sürüp, üst üste koyun. Oklava yardımıyla çok ince olacak şekilde açın. Kalan 8 adet bezeyi de aynı şekilde hazırlayın. 4 Elde ettiğiniz 2 adet yufkayı 4 eşit parçaya bölerek 8 adet çeyrek yufka elde edin. Her parçayı yuvarlak kısımlarından elinizle hafifçe çekerek, uzatın. Geniş kısmına patlıcanlı iç harçtan koyun ve sigara böreği sarar gibi sarın. Sivri uçlarını birleştirip, midye şekli verin. Kalan yufkaları da aynı şekilde hazırlayın. Börekleri yağlanmış fırın tepsisine dizin. Üzerlerine sıvı yağı sürüp, susam serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.