Patlıcanlı Pizza Tarifi

Patlıcanı alacalı soyup ince halkalar halinde kesin. Acısını almak için tuzlu suya koyun. Pideyi bir bıçakla ortadan ikiye bölün. Diğer taraftan domateslerin kabuklarını soyup küp doğrayın. Tereyağını kızdırıp ince kıyılmış soğanları pembeleşene kadar kavurun. Üzerine domatesleri ve ince kıyılmış biberleri ekleyin. Domatesler pişince üzerine ketçap ve kesme şekeri ekleyin. Tuzu ayarlayıp kırışımı pidenin üzerine sürün. Beyaz peyniri üzerine döküp kekik serpin. İnce doğradığınız mantarları ilave edin. Suda beklettiğiniz patlıcanları süzüp kuruladıktan sonra pizzanın üstüne yerleştirin. Rendelenmiş kaşar peynirini serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin. Dilimleyerek servis yapın.