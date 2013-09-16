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Patlıcanlı Pizza Tarifi

Pizza da yeni tat arayanlara patlıcanlı pizza tarifi...
Patlıcanlı Pizza Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet patlıcan

1 adet ramazan pidesi

3 adet orta boy domates

1 adet küçük boy soğan

1 su bardağı kıyılmış beyaz peynir

2 adet sivri biber

5-6 adet mantar

1 tutam kekik

2 çorba kaşığı ketçap

1 adet kesme şeker

2 çorba kaşığı tereyağı

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

YAPILIŞI

Patlıcanı alacalı soyup ince halkalar halinde kesin. Acısını almak için tuzlu suya koyun. Pideyi bir bıçakla ortadan ikiye bölün. Diğer taraftan domateslerin kabuklarını soyup küp doğrayın. Tereyağını kızdırıp ince kıyılmış soğanları pembeleşene kadar kavurun. Üzerine domatesleri ve ince kıyılmış biberleri ekleyin. Domatesler pişince üzerine ketçap ve kesme şekeri ekleyin. Tuzu ayarlayıp kırışımı pidenin üzerine sürün. Beyaz peyniri üzerine döküp kekik serpin. İnce doğradığınız mantarları ilave edin. Suda beklettiğiniz patlıcanları süzüp kuruladıktan sonra pizzanın üstüne yerleştirin. Rendelenmiş kaşar peynirini serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin. Dilimleyerek servis yapın.
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