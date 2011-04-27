Patlıcanlı Poğaça

Sofra Tarifi

Hamur için: 3/4 su bardağı sıvıyağ 1 çorba kaşığı margarin Yarım su bardağı su 1 tatlı kaşığı tuz Aldığı kadar un İçi için: 2 adet bostan patlıcanı 100 gram beyaz peynir 50 gram kaşar peyniri Üzeri için: 1 adet yumurtanın sarısı 50 gram rendelenmiş kaşar peyniri

YAPILIŞI

Bir kapta hamur için, sıvı yağ, 1 çorba kaşığı margarin, yarım su bardağı su, tuz ve aldığı kadar unu karıştırın. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene dek yoğurun. İçi için, patlıcanları közleyip, kabuklarını soyun ve robottan geçirin. Ezilmiş patlıcanları bir kaba aktarıp, üzerine doğranmış peynirleri ilave edin ve karıştırın (arzuya göre sarımsak da ekleyebilirsiniz). Hamuru merdaneyle yarım cm kalınlığında açın. Hamurdan, bardak yardımıyla yuvarlaklar çıkarın. Yuvarlak dilimlerin üzerilerine patlıcanlı iç malzemeyi pay edin. Yarım ay şeklinde kapatın. Poğaçaları hafif yağlanmış tepsiye dizin ve üzerilerine fırça yardımıyla yumurta sarısı sürün. Rendelenmiş kaşar peyniri serpip, önceden ısıtılmış 190 derece fırında 15 dakika pişirin. Ilık servis yapın.