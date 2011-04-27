Patlıcanlı Poğaça

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Hamur için: 3/4 su bardağı sıvıyağ
1 çorba kaşığı margarin
Yarım su bardağı su
1 tatlı kaşığı tuz
Aldığı kadar un
İçi için: 2 adet bostan patlıcanı
100 gram beyaz peynir
50 gram kaşar peyniri
Üzeri için: 1 adet yumurtanın sarısı
50 gram rendelenmiş kaşar peyniri
YAPILIŞI
Bir kapta hamur için, sıvı yağ, 1 çorba kaşığı margarin, yarım su bardağı su, tuz ve aldığı kadar unu karıştırın. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene dek yoğurun. İçi için, patlıcanları közleyip, kabuklarını soyun ve robottan geçirin. Ezilmiş patlıcanları bir kaba aktarıp, üzerine doğranmış peynirleri ilave edin ve karıştırın (arzuya göre sarımsak da ekleyebilirsiniz). Hamuru merdaneyle yarım cm kalınlığında açın. Hamurdan, bardak yardımıyla yuvarlaklar çıkarın. Yuvarlak dilimlerin üzerilerine patlıcanlı iç malzemeyi pay edin. Yarım ay şeklinde kapatın. Poğaçaları hafif yağlanmış tepsiye dizin ve üzerilerine fırça yardımıyla yumurta sarısı sürün. Rendelenmiş kaşar peyniri serpip, önceden ısıtılmış 190 derece fırında 15 dakika pişirin. Ilık servis yapın.