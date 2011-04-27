DETAYLI ARA
Sofra / Börekler-Çörekler ve Poğaçalar / Patlıcanlı Poğaça

Patlıcanlı Poğaça

Patlıcanlı Poğaça
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamur için: 3/4 su bardağı sıvıyağ

1 çorba kaşığı margarin

Yarım su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

Aldığı kadar un



İçi için: 2 adet bostan patlıcanı

100 gram beyaz peynir

50 gram kaşar peyniri

Üzeri için: 1 adet yumurtanın sarısı

50 gram rendelenmiş kaşar peyniri

YAPILIŞI

Bir kapta hamur için, sıvı yağ, 1 çorba kaşığı margarin, yarım su bardağı su, tuz ve aldığı kadar unu karıştırın. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene dek yoğurun. İçi için, patlıcanları közleyip, kabuklarını soyun ve robottan geçirin. Ezilmiş patlıcanları bir kaba aktarıp, üzerine doğranmış peynirleri ilave edin ve karıştırın (arzuya göre sarımsak da ekleyebilirsiniz). Hamuru merdaneyle yarım cm kalınlığında açın. Hamurdan, bardak yardımıyla yuvarlaklar çıkarın. Yuvarlak dilimlerin üzerilerine patlıcanlı iç malzemeyi pay edin. Yarım ay şeklinde kapatın. Poğaçaları hafif yağlanmış tepsiye dizin ve üzerilerine fırça yardımıyla yumurta sarısı sürün. Rendelenmiş kaşar peyniri serpip, önceden ısıtılmış 190 derece fırında 15 dakika pişirin. Ilık servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Cevizli Kete
Cevizli Kete
Büzgülü Göz Börek
Büzgülü Göz Börek
Kıymalı Börek
Kıymalı Börek
Peynirli ve Otlu Börek
Peynirli ve Otlu Börek
Patlıcanlı Börek
Patlıcanlı Börek
Kabaklı ve Patatesli Börek
Kabaklı ve Patatesli Börek
Pastırmalı ve Kaşarlı Börek
Pastırmalı ve Kaşarlı Börek
Ev yapımı Ramazan pidesi
Ev yapımı Ramazan pidesi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN