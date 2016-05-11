Patlıcanlı ve Dil Peynirli Börek Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

ÖNCELİKLE iç malzeme için patlıcanları közleyin ve kabuklarını soyduktan sonra ince doğrayın. İçine rendelenmiş dil peyniri, doğranmış pastırma, tuz, karabiber ve pul biber katın. Tüm malzemeyi karıştırdıktan sonra soğumaya bırakın. Hamur için yoğurma kabına un, tuz ve toz şekeri alın. Ortasını havuz şeklinde açıp, maya, sıvı yağ, yumurta ve yoğurdu ekleyin. Yumuşak bir hamur elde edene kadar iyice yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle örtün ve yarım saat dinlendirin. Dinlenen hamuru iki eşit parçaya ayırın ve merdane ile dikdörtgen şeklinde açın. 1 parça hamurun orta kısmına uzunlamasına iç harcın yarısını yayıp, hamuru rulo şeklinde sarın. Diğer hamuru da aynı şekilde hazırlayın. Fırın tepsisine yerleştirin ve üzerine keskin bir bıçakla çizikler atın. Yumurta sarısı sürüp, susam ve çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Piştikten sonra oda sıcaklığında 5-10 dakika dinlendirin ve dilimleyerek servis yapın.