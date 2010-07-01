Patlıcanlı Gül Börek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Un, tuz, yumurta ve limon suyunu harmanlayın. Sert bir hamur elde edene kadar süt ilave edin. Hamuru 4 eşit parçaya bölün. Ayrı bir yerde tereyağını eritip sıvı yağla karıştırın. Bu karışımın üçte birini, elinizle yuvarladığınız hamur parçalarının üzerine iyice sürün. 30 dakika dinlenmeye bırakın. Patlıcanların kabuklarını soyup, kalan yağ karışımının yarısında soteleyin. Üzerine tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Dinlenen hamurları tatlı tabağı büyüklüğünde açın. İki hamurun arasına artan yağ karışımını sürüp üst üste yerleştirin. Elinizle çekerek, zar gibi olana dek inceltin.Ortadan ikiye katlayıp (D) şekli verin. Uzun kenarına harcın yarısını yayıp rulo yapın ve gül şekli verin. Kalan hamurlara da aynı işlemi uygulayın. Yağlanmış fırın tepsisine yerleştirip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında rengi değişene kadar pişirin. Üzerine kıyılmış dereotu serpip servis yapın