Patlıcanlı Poğaça

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle 3 adet patlıcanın kabuklarını soyun. Küçük zar şeklinde doğrayın. Çok az sıvı yağda patlıcanları az tuz ilavesiyle soteleyin. İyice yumuşayınca 3-4 dal ince kıyılmış taze soğan, biraz biber salçası, kimyon, tuz ve karabiber ekleyin. Karıştırıp soğumaya bırakın. Ayrı bir yerde poğaça hamuru için, 3 çorba kaşığı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurtanın akı, 1 paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı limon suyunu karıştırın. Aldığı kadar un ekleyin. Yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurdan ceviz

iriliğinde parçalar koparıp, elinizde yuvarlayın. İçine patlıcanlı harçtan doldurun. Hamuru kapatıp, ters

çevirerek yağlanmış tepsiye dizin. Diğer hamurları da aynı şekilde hazırlayın. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, susam ve çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana dek pişirin.