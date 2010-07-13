DETAYLI ARA
Sofra / Börekler-Çörekler ve Poğaçalar / Patlıcanlı Poğaça

Patlıcanlı Poğaça

Patlıcanlı Poğaça
  • 20 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet patlıcan

3-4 dal ince kıyılmış taze soğan

Biber salçası

Kimyon, tuz, karabiber

Hamuru için:

3 çorba kaşığı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurtanın akı

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı limon suyu

YAPILIŞI

Öncelikle 3 adet patlıcanın kabuklarını soyun. Küçük zar şeklinde doğrayın. Çok az sıvı yağda patlıcanları az tuz ilavesiyle soteleyin. İyice yumuşayınca 3-4 dal ince kıyılmış taze soğan, biraz biber salçası, kimyon, tuz ve karabiber ekleyin. Karıştırıp soğumaya bırakın. Ayrı bir yerde poğaça hamuru için, 3 çorba kaşığı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurtanın akı, 1 paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı limon suyunu karıştırın. Aldığı kadar un ekleyin. Yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurdan ceviz
iriliğinde parçalar koparıp, elinizde yuvarlayın. İçine patlıcanlı harçtan doldurun. Hamuru kapatıp, ters
çevirerek yağlanmış tepsiye dizin. Diğer hamurları da aynı şekilde hazırlayın. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, susam ve çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana dek pişirin.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Cevizli Kete
Cevizli Kete
Büzgülü Göz Börek
Büzgülü Göz Börek
Kıymalı Börek
Kıymalı Börek
Peynirli ve Otlu Börek
Peynirli ve Otlu Börek
Patlıcanlı Börek
Patlıcanlı Börek
Kabaklı ve Patatesli Börek
Kabaklı ve Patatesli Börek
Pastırmalı ve Kaşarlı Börek
Pastırmalı ve Kaşarlı Börek
Ev yapımı Ramazan pidesi
Ev yapımı Ramazan pidesi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN