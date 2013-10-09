DETAYLI ARA
Sofra / Börekler-Çörekler ve Poğaçalar / Pazılı Pastırmalı Börek Tarifi

Pazılı Pastırmalı Börek Tarifi

Farklı tatlar arayanlara pazılı pastırmalı börek nasıl yapılır? Doyurucu ve lezzetli pazılı pastırmalı börek tarifi
Pazılı Pastırmalı Börek Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yufka

1 demet pazı

4-5 dilim pastırma

1 adet soğan

6 çorba kaşığı sıvı yağ

5-6 adet mantar l Tuz



Kızartmak için: Sıvı yağ


YAPILIŞI

Soğanı yemeklik doğrayın. 2 çorba kaşığı sıvı yağda pembeleştirin. Küçük doğranmış mantar ve ince doğranmış pazı ile pastırmayı ekleyip, kavurmaya devam edin. Tuzunu katıp, ocaktan alın. Yufkaları yağlayıp, üst üste koyun. İri üçgenler oluşturacak biçimde (8 parça) kesin. Her bir üçgenin üzerine, hazırladığınız içten koyun. Sigara böreği sarar gibi sarın. Hazırladığınız börekleri kızgın sıvı yağda kızartıp, ortalarından verev kesin. Sıcak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Kıymalı ve Cevizli Sac Böreği Tarifi
Kıymalı ve Cevizli Sac Böreği Tarifi
Su böreği tarifi: Su böreği nasıl yapılır?
Su böreği tarifi: Su böreği nasıl yapılır?
Pastane poğaçasi tarifi: Pastane poğaçası nasıl yapılır?
Pastane poğaçasi tarifi: Pastane poğaçası nasıl yapılır?
Zeytinli Cevizli Siyez Ekmeği Tarifi
Zeytinli Cevizli Siyez Ekmeği Tarifi
Domateslı Soğanlı Ekmek Tarifi
Domateslı Soğanlı Ekmek Tarifi
Rulo Ekmek Tarifi
Rulo Ekmek Tarifi
Peynirli Tepsi Böreği Tarifi
Peynirli Tepsi Böreği Tarifi
Kabaklı Börek
Kabaklı Börek

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN