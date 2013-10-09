Pazılı Pastırmalı Börek Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet yufka
1 demet pazı
4-5 dilim pastırma
1 adet soğan
6 çorba kaşığı sıvı yağ
5-6 adet mantar l Tuz
Kızartmak için: Sıvı yağ
YAPILIŞI
Soğanı yemeklik doğrayın. 2 çorba kaşığı sıvı yağda pembeleştirin. Küçük doğranmış mantar ve ince doğranmış pazı ile pastırmayı ekleyip, kavurmaya devam edin. Tuzunu katıp, ocaktan alın. Yufkaları yağlayıp, üst üste koyun. İri üçgenler oluşturacak biçimde (8 parça) kesin. Her bir üçgenin üzerine, hazırladığınız içten koyun. Sigara böreği sarar gibi sarın. Hazırladığınız börekleri kızgın sıvı yağda kızartıp, ortalarından verev kesin. Sıcak servis yapın.