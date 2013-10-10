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Peçete Böreği Tarifi

Yufkadan yapabileceğiniz pratik peçete börek tarifi... Peçete börek nasıl yapılır?
Peçete Böreği Tarifi
  • 6 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yufka

3 adet pırasa

4 adet havuç

1 adet patates

250 gram ıspanak

Birkaç dilim sucuk

1 şişe soda

1 kahve fincanı + 2 çorba kaşığı

sıvı yağ

1 kahve fincanı su

1 adet kesme şeker

Tuz, karabiber



Üzerine: 1 adet yumurta sarısı

Çörek otu, susam


YAPILIŞI

Yufkaların her birini, 8 adet üçgen oluşturacak biçimde kesin. Üçgenleri ikişer ikişer ayırın. Ayrı bir yerde, pırasaları kibrit çöpü biçiminde doğrayıp, 2 çorba kaşığı sıvı yağda kavurun. Havuçları ortadan ikiye bölüp, ince kısımlarını rendeleyin ve pırasaya ekleyin. Tuz ve kesme şeker ilave edin. Rendelenmiş patates, ıspanak, karabiber katıp, 1-2 dakika daham kavurun ve ocaktan alın. Soğumaya bırakın. Havuçların ayırdığınız kalın bölümünü 1 parmak kalınlığında yuvarlak dilimleyin. Çok az haşlayın. Ortasını oyun. 1 kahve fincanı su ve sıvı yağı karıştırın. Ayırdığınız ikili üçgen yufkalardan birinin üzerine yağlı karışımından sürün. İkinci üçgeni üzerine kapatın. Sebzeli harçtan ve dilimlenmiş sucuktan koyun. Kalın sigara böreği gibi sarın. Diğer yufkaları da bu şekilde hazırlayın. Üzerine bir şişe soda dökün. 10 dakika bekletip böreklerin suyunu süzün. Börekleri halka biçiminde doğranmış havuçlara geçirin. Yağlanmış fırın tepsisine dizin. Yumurta sarısı sürüp, çörek otu ve susam serpin. Önceden ısıtılmış 200 fırında, üzeri kızarana dek pişirin.
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