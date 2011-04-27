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Pembe Şekerli Donut

Pembe Şekerli Donut
  • 8 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım su bardağı süt

3-4 çorba kaşığı toz şeker

1 paket labne peyniri

6 çorba kaşığı sıvı yağ

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Bir tutam tuz



Üzeri için: 1 paket krem şanti

Bir buçuk su bardağı süt

3-4 çorba kaşığı pembe renkli pasta şekeri

YAPILIŞI

Süt ve toz şekeri geniş bir kapta çırpın. Üzerine labne peyniri ve sıvıyağı ekleyip karıştırın. Kalan malzemeleri de ekleyerek yumuşak bir hamur hazırlayın. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak, yağladığınız ortası delik kalıplara yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üstleri hafifçe renk değiştirene kadar pişirin. Kalıplardan çıkarıp soğumaya bırakın. Krem şantiyi sütle çırpıp donutlara sürün. Üzerlerine pembe şekerleri serpip servis yapın.
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