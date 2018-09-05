Peynirli Kolay Poğaça

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet ekmek hamuru
75 gram oda sıcaklığında tereyağı
İÇ MALZEME İÇİN:
250 gram lor peyniri
1/2 demet dereotu, tuz
ÜZERİ İÇİN: 1 adet yumurta sarısı Çörek otu
YAPILIŞI
Tereyağı ve ekmek hamurunu birlikte yoğurun. İnce kıyılmış dereotu ile lor peynirini karıştırıp tuzunu ayarlayın. Elinizi unlayıp hamurdan parçalar koparın. Elinizle bastırarak yuvarlak şekilde açın. İçlerine dere otlu lor karışımından koyup, yarım ay şeklinde gelişigüzel kapatın. Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine dizin. Üzerilerine çırpılmış yumurta sarısını sürüp, çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri altın sarısı renk alana dek pişirip sıcak servis yapın.