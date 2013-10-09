Peynirli Lokma Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Hamur yoğurma kabına yoğurt, yumurta, margarin, toz şeker ve tuz koyup karıştırın. Un ve kabartma tozunu ilave edip harmanlayın. Buzdolabında 1 saat bekletin. Sıvı yağı tavaya alıp kızdırın. Hazırladığınız hamurdan birer tatlı kaşığı tavaya koyup, kızartın. Daha sonra servis tabağına alın. Ayrı bir yerde beyaz peyniri eritin. İnce kıyılmış maydanoz ile karıştırın. Krema pompasına koyup, lokmaların üzerine sıkarak servis yapın.