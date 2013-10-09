DETAYLI ARA
Sofra / Börekler-Çörekler ve Poğaçalar / Peynirli Lokma Tarifi

Peynirli Lokma Tarifi

Misafirlerinize yaşatacağınız eşsiz ziyafet için peynirli lokma tarifi... Peynirli lokma nasıl yapılır?
Peynirli Lokma Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı yoğurt

3 su bardağı un

2 adet yumurta

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 çorba kaşığı eritilmiş margarin

1 tatlı kaşığı toz şeker l Tuz



Kızartmak için: Sıvı yağ



Üzerine: Yarım demet maydanoz

1 komposto kasesi beyaz peynir


YAPILIŞI

Hamur yoğurma kabına yoğurt, yumurta, margarin, toz şeker ve tuz koyup karıştırın. Un ve kabartma tozunu ilave edip harmanlayın. Buzdolabında 1 saat bekletin. Sıvı yağı tavaya alıp kızdırın. Hazırladığınız hamurdan birer tatlı kaşığı tavaya koyup, kızartın. Daha sonra servis tabağına alın. Ayrı bir yerde beyaz peyniri eritin. İnce kıyılmış maydanoz ile karıştırın. Krema pompasına koyup, lokmaların üzerine sıkarak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Kıymalı ve Cevizli Sac Böreği Tarifi
Kıymalı ve Cevizli Sac Böreği Tarifi
Su böreği tarifi: Su böreği nasıl yapılır?
Su böreği tarifi: Su böreği nasıl yapılır?
Pastane poğaçasi tarifi: Pastane poğaçası nasıl yapılır?
Pastane poğaçasi tarifi: Pastane poğaçası nasıl yapılır?
Zeytinli Cevizli Siyez Ekmeği Tarifi
Zeytinli Cevizli Siyez Ekmeği Tarifi
Domateslı Soğanlı Ekmek Tarifi
Domateslı Soğanlı Ekmek Tarifi
Rulo Ekmek Tarifi
Rulo Ekmek Tarifi
Peynirli Tepsi Böreği Tarifi
Peynirli Tepsi Böreği Tarifi
Kabaklı Börek
Kabaklı Börek

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN