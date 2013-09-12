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Peynirli Mekik

Peynirli Mekik
  • 20 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

125 gram oda sıcaklığında margarin

2 çorba kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı tuz

3 su bardağı un

Yarım paket kabartma tozu

İçi için:

250 gram rendelenmiş beyaz peynir

1 adet yumurta

Yarım demet ince kıyılmış maydanoz

YAPILIŞI

Margarin, yoğurt ve tuzu yoğurun. Elenmiş un ve kabartma tozunu ilave edip yoğurmaya devam edin.
Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Her bir hamuru merdane ile açın ve mekik
kalıplarına yerleştirip bir çatalla delin. İçi için beyaz peynir, yumurta ve maydanozu karıştırın. Mekiklerin içine
bu harçtan koyun. Hamur ve harç bitene kadar işleme devam edin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında,
30-35 dakika pişirip sıcak olarak servis yapın.
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