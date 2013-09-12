Peynirli Mekik

Margarin, yoğurt ve tuzu yoğurun. Elenmiş un ve kabartma tozunu ilave edip yoğurmaya devam edin.

Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Her bir hamuru merdane ile açın ve mekik

kalıplarına yerleştirip bir çatalla delin. İçi için beyaz peynir, yumurta ve maydanozu karıştırın. Mekiklerin içine

bu harçtan koyun. Hamur ve harç bitene kadar işleme devam edin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında,

30-35 dakika pişirip sıcak olarak servis yapın.