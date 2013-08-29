Peynirli Milföyler

şeklindeki hamurları düz zemine alın. Hamurların ortasına kare şeklinde kesilmiş kaşar peynirini yerleştirin.

Hamurun sivri köşelerinden kaşar peynirlerine doğru bıçakla kesin. Kesik uçlardan birini diğer ucun

kaşar peyniri olan noktasına yerleştirin. Aynı işlemi diğer uçlara uygulayıp bir rüzgar gülü oluşturun. Hamurların üzerine çırpılmış yumurta sarısı sürün ve yağlanmış fırın tepsisine aralıklarla dizin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişirin.

Buzluktan çıkardığınız milföy hamurlarını yumuşamaları için oda sıcaklığında 5-6 dakika bekletin. Kare