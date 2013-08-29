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Peynirli Milföyler

Peynirli Milföyler
    Sofra Tarifi

    MALZEMELER

    8 adet milföy hamuru

    100 gram taze kaşar peyniri

    1 adet yumurta sarısı

    YAPILIŞI

    Buzluktan çıkardığınız milföy hamurlarını yumuşamaları için oda sıcaklığında 5-6 dakika bekletin. Kare
    şeklindeki hamurları düz zemine alın. Hamurların ortasına kare şeklinde kesilmiş kaşar peynirini yerleştirin.
    Hamurun sivri köşelerinden kaşar peynirlerine doğru bıçakla kesin. Kesik uçlardan birini diğer ucun
    kaşar peyniri olan noktasına yerleştirin. Aynı işlemi diğer uçlara uygulayıp bir rüzgar gülü oluşturun. Hamurların üzerine çırpılmış yumurta sarısı sürün ve yağlanmış fırın tepsisine aralıklarla dizin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişirin.
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