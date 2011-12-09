Peynirli Pastane Poğaçası

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YAPILIŞI

Unumuzu tezgaha eleyin yada geniş bir yoğurma kabına.Ortasını havuz gibi açın.

Mayayı unun ortasına koyun ve üzerine ılık suyun bi miktarını yaklaşık (5o gr) kadarınıdökün.Unun bir kısmından azar azar ilave ederek mayayı tutun ve dinlenmeye bırakın 10-15 dakika kadar.

Daha sonra su hariç diğer tüm malzemeyi mayanın üzerine koyun ve karıştırın.Sonra suyunuzu ilave edin ve yoğurmaya başlayın.(Elastik bir hamur elde edeceksiniz)Yoğurma aşaması biraz sıkıyor biraz zor toplandı hamur ama biraz daha extra un ilavesiyle halledildi:)

Hamuru oda sıcaklığında biraz dinlendirin.Sonra yumurta büyüklüğünde bezelere ayırın.Hatta yumurtadan biraz daha büyük olsa iyi olur.Bu bezeleri yuvarlayın. Daha sonra şekillendirmek için ,unlamış olduğunuz tezgahınızda bir 10 dakika daha dinlendirin.

Diğer tarafta maydanozları kıyıp peynirlerinizi ufalayıp karıştırarak iç malzemenizi hazırlayın

Sonra ayırdığımız parçaların üzerine bastırıp iç malzememizi içine koyun yuvarlak olarak şekil verdiğimiz hamurun iki ucunu birleştirin.Hamurun birleştirdiğiniz kısmının bir parmak kadar yanını iyice bastırınki kabarırken açılmasın.Ve kabardığında çok hoş bi şekil alsın.

Sonra şekil verdiğiniz hamuru tepsilere dizin ve mayalandırmaya bırakın.Ben oda sıcaklığında 30-40 dakika kadar beklettim.Mayalanan hamurların üzerine yumurta sarısını sürüp çörek otu serpin.(Bu haşhaş yada susam olabilir.)Daha önceden ısıtmış olduğunuz 180 derece fırında parçaların büyüklüğüne göre 30-40 dakika kadar pişirin.





Afiyetler olsun :)