Peynirli Patatesli Ay Çöreği

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Genişçe bir kaba 1 su bardağı yoğurt, yağ, yumurta akı ve kabartma tozunu koyup karıştırın. Üzerine elenmiş un ve tuzu katın. Karışımı, kulak memesi yumuşaklığında, ele yapışmayacak bir hamur olana dek yoğurun. Elde ettiğiniz hamuru 15 dakika dinlendirin. Bu arada patatesleri haşlayıp ve bir kaba rendeleyin. Üzerine ezilmiş beyaz peynir, ince kıyılmış taze soğanların yeşil kısımlarını ve ince kıyılmış maydanozu ilave edin. İyice karıştırın. Hamurdan yumurta iriliğinde parçalar koparın. Hafifçe unlanmış bir zeminde, hamuru elinizle bastırıp, kahve tabağı büyüklüğünde açın. Bu işleme, parçalara ayırdığınız hamurlar bitene kadar devam edin. Hazırladığınız peynirli patatesli harcı hamurlara bölüştürüp, hamurun ortasına koyun. Rulo yaparak sarın. İki ucunu içe doğru büküp, parmak uçlarınızla inceltin ve ay şekli verin. Üzerlerine ayırdığınız yumurta sarısını sürün. Çörek otunu üzerine serpiştirin. Hafifçe yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, pembeleşene dek pişirin.