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Peynirli Patatesli Ay Çöreği

Peynirli Patatesli Ay Çöreği
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

100 gram beyaz peynir

4 adet orta boy patates

3 dal taze soğan

1 demet maydanoz



Hamur için: 1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı yağ (sıvı yağ+eritilmiş margarin)

1 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

Çörek otu, tuz

YAPILIŞI

Genişçe bir kaba 1 su bardağı yoğurt, yağ, yumurta akı ve kabartma tozunu koyup karıştırın. Üzerine elenmiş un ve tuzu katın. Karışımı, kulak memesi yumuşaklığında, ele yapışmayacak bir hamur olana dek yoğurun. Elde ettiğiniz hamuru 15 dakika dinlendirin. Bu arada patatesleri haşlayıp ve bir kaba rendeleyin. Üzerine ezilmiş beyaz peynir, ince kıyılmış taze soğanların yeşil kısımlarını ve ince kıyılmış maydanozu ilave edin. İyice karıştırın. Hamurdan yumurta iriliğinde parçalar koparın. Hafifçe unlanmış bir zeminde, hamuru elinizle bastırıp, kahve tabağı büyüklüğünde açın. Bu işleme, parçalara ayırdığınız hamurlar bitene kadar devam edin. Hazırladığınız peynirli patatesli harcı hamurlara bölüştürüp, hamurun ortasına koyun. Rulo yaparak sarın. İki ucunu içe doğru büküp, parmak uçlarınızla inceltin ve ay şekli verin. Üzerlerine ayırdığınız yumurta sarısını sürün. Çörek otunu üzerine serpiştirin. Hafifçe yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, pembeleşene dek pişirin.
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