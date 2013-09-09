DETAYLI ARA
Sofra / Börekler-Çörekler ve Poğaçalar / Peynirli Poğaça

Peynirli Poğaça

Peynirli Poğaça
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 su bardağı un, 250 gram margarin

3 çorba kaşığı yoğurt, 1 paket kabartma tozu

3 adet yumurta (1 yumurtanın akı peynir için

ayrılacak, sarısı da üzerine sürülecek)

Yarım kg beyaz peynir, maydanoz, dereotu,

2 çay kaşığı tuz, karabiber

YAPILIŞI

UNU eleyin. Ortasına eritilmiş margarin, 2 yumurta, tuz, yoğurt koyun. Kenarlarına kabartma tozu ekleyip, hepsini yoğurun. Ayrı bir yerde, ince kıyılmış maydanoz, dereotu, peynir, yumurta akı ve karabiberi karıştırın. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Avucunuzun içinde açın. içine peynirli harçtan koyun ve kapatın. Hafif yağlanmış ve un serpilmiş tepsiye dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, dilerseniz susam serpin. 180 derece fırında üzerileri pembeleşinceye kadar pişirin.

PÜF NOKTASI

Not: Dilerseniz poğaçalara peynir yerine sosis, salam vb gibi malzemeler de ekleyebilirsiniz.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Cevizli Kete
Cevizli Kete
Büzgülü Göz Börek
Büzgülü Göz Börek
Kıymalı Börek
Kıymalı Börek
Peynirli ve Otlu Börek
Peynirli ve Otlu Börek
Patlıcanlı Börek
Patlıcanlı Börek
Kabaklı ve Patatesli Börek
Kabaklı ve Patatesli Börek
Pastırmalı ve Kaşarlı Börek
Pastırmalı ve Kaşarlı Börek
Ev yapımı Ramazan pidesi
Ev yapımı Ramazan pidesi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN