Peynirli Poğaça

UNU eleyin. Ortasına eritilmiş margarin, 2 yumurta, tuz, yoğurt koyun. Kenarlarına kabartma tozu ekleyip, hepsini yoğurun. Ayrı bir yerde, ince kıyılmış maydanoz, dereotu, peynir, yumurta akı ve karabiberi karıştırın. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Avucunuzun içinde açın. içine peynirli harçtan koyun ve kapatın. Hafif yağlanmış ve un serpilmiş tepsiye dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, dilerseniz susam serpin. 180 derece fırında üzerileri pembeleşinceye kadar pişirin.