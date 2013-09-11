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Peynirli Poğaça

Peynirli Poğaça
  • 35 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Ev Partisi, Piknik
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg un

1 paket margarin (250 gram)

1'er su bardağı sıvı yağ ve süt

2 adet yumurta

2 çorba kaşığı yaş maya

100 gram beyaz peynir

Yarım demet maydanoz

Tuz

Üzerine:

Susam

YAPILIŞI

Un, oda sıcaklığındaki margarin, sıvı yağ, süt, maya, 1 adet yumurta ve 1 adet yumurtanın akını karıştırın. Tuzunu ayarlayın. Malzemeler özleşene dek yoğurun.Bu arada beyaz peyniri rendeleyin. İnce kıyılmış maydanozla peyniri karıştırın. Hamurdan ceviz iriliğinde parçalar koparın. Elinizde açın. Bir kenarına peynirli harçtan koyup, diğer kenarın üzerine kapatın. Yağlanmış fırın tepsisine dizin. Poğaçaların üzerine çırpılmış yumurta sarısı sürün. Susam serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri pembeleşene dek pişirin.

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