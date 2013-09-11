Peynirli Poğaça

Un, oda sıcaklığındaki margarin, sıvı yağ, süt, maya, 1 adet yumurta ve 1 adet yumurtanın akını karıştırın. Tuzunu ayarlayın. Malzemeler özleşene dek yoğurun.Bu arada beyaz peyniri rendeleyin. İnce kıyılmış maydanozla peyniri karıştırın. Hamurdan ceviz iriliğinde parçalar koparın. Elinizde açın. Bir kenarına peynirli harçtan koyup, diğer kenarın üzerine kapatın. Yağlanmış fırın tepsisine dizin. Poğaçaların üzerine çırpılmış yumurta sarısı sürün. Susam serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri pembeleşene dek pişirin.