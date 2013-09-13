Peynirli Poğaça

Hamur için, oda sıcaklığında margarin, kabartma tozu, yoğurt, sıvı yağ ve yumurta akını karıştırın. İçine aldığı kadar un ekleyip kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin. Hamuru bir gece buzdolabında bekletin. Ertesi gün, tekrar yoğurup, ceviz iriliğinde parçalar koparın. Elinizde açıp, içine peynir ve maydanozlu harçtan koyun. Dilediğiniz şekilde kapatın. Üzerine çırpılmış yumurta sarısı sürüp, çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana dek pişirin.