Peynirli Poğaça

Sofra Tarifi
MALZEMELER
250 gram margarin
1 paket kabartma tozu
2 çay bardağı yoğurt
Aldığı kadar un
1 çay bardağı ay çiçek yağı
1 adet yumurtanın akı
İçine:
Peynir ve maydanoz
Üzerine:
1 adet yumurta sarısı
Çörek otu
YAPILIŞI
Hamur için, oda sıcaklığında margarin, kabartma tozu, yoğurt, sıvı yağ ve yumurta akını karıştırın. İçine aldığı kadar un ekleyip kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin. Hamuru bir gece buzdolabında bekletin. Ertesi gün, tekrar yoğurup, ceviz iriliğinde parçalar koparın. Elinizde açıp, içine peynir ve maydanozlu harçtan koyun. Dilediğiniz şekilde kapatın. Üzerine çırpılmış yumurta sarısı sürüp, çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana dek pişirin.