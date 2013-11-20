Peynirli Poğaça

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Hamur için:
125 gram oda
sıcaklığında tereyağı veya margarin
1 Türk kahvesi fincanı sıvı yağ
1 Türk kahvesi fincanı yoğurt
1 adet yumurta
(akı ve sarısı ayrılmış)
Yarım paket kabartma tozu
1 çay kaşığı tuz
Aldığı kadar un
İç malzeme için:
150 gram rendelenmiş beyaz peynir
10 dal maydanoz
Üzeri için:
Çörek otu
YAPILIŞI
HAMUR için tereyağı veya margarini derin bir kaba alın. İçine sıvı yağ, yoğurt, yumurta akı, kabartma tozu ve tuzu ilave edin. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar un ekleyip, tüm malzemeyi yoğurun. İç malzeme için peynir ve kıyılmış maydanozu karıştırın. Hamurdan ceviz büyüklüğünde
bir parça koparıp, avucunuzun içinde açın. İçine iç harçtan koyun ve dilediğiniz şekli verin. Kalan hamuru
da aynı şekilde hazırlayın. Üzerlerine yumurta sarısı sürün ve çöre kotu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri pembeleşene kadar pişirin. Ilık ya da soğuk olarak servis yapın.