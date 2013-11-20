Peynirli Poğaça

bir parça koparıp, avucunuzun içinde açın. İçine iç harçtan koyun ve dilediğiniz şekli verin. Kalan hamuru

da aynı şekilde hazırlayın. Üzerlerine yumurta sarısı sürün ve çöre kotu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri pembeleşene kadar pişirin. Ilık ya da soğuk olarak servis yapın.

HAMUR için tereyağı veya margarini derin bir kaba alın. İçine sıvı yağ, yoğurt, yumurta akı, kabartma tozu ve tuzu ilave edin. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar un ekleyip, tüm malzemeyi yoğurun. İç malzeme için peynir ve kıyılmış maydanozu karıştırın. Hamurdan ceviz büyüklüğünde