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Peynirli Poğaça Tarifi

Gelişme çağındaki çocukların sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenmesi çok önemli olduğundan, bu konuda en büyük görev annelere düşüyor. Beslenme çantalarına gönül rahatlığıyla koyacağınız peynirli poğaça tarifi
Peynirli Poğaça Tarifi
  • 35 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik
  • Ev Yapımı, Çocuk
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için: 1 su bardağı süt



250 gram oda sıcaklığında tereyağı



Yarım Türk kahvesi fincanı sirke



1'er tatlı kaşığı tuz ve tozşeker



1 paket kabartma tozu



Aldığı kadar un



İç malzeme için: 100 gram tulum peyniri



100 gram beyaz peynir, 1 adet patates



Yarım demet maydanoz


YAPILIŞI

Hamur için un hariç tüm malzemeyi yoğurma kabına alın. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar un ilave edip, yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle örtün ve 1 saat oda sıcaklığında bekletin. İçi için tulum peyniri ve rendelenmiş beyaz peyniri bir kaba alın. Rendenin ince tarafıyla rendelendikten sonra elle sıkılıp suyu alınmış patates ve kıyılmış maydanozu da üzerine ekleyin. Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzun içinde açın. Bir kenarına peynirli harçtan koyup, diğer tarafını üzerine kapatın. Hamur ve Harç bitene kadar işleme devam edin. Poğaçaları yağlanmış fırın tepsisine aralıklarla dizin ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.

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