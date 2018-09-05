DETAYLI ARA
Sofra / Börekler-Çörekler ve Poğaçalar / Peynirli Pratik Börek

Peynirli Pratik Börek

Peynirli Pratik Börek
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yufka

1 su bardağı süt

1/2 su bardağı sıvı yağ

1/2 su bardağı soda

2 adet yumurta

250 gram keçi peyniri

8-10 dal maydanoz

tuz

YAPILIŞI

Süt, sıvı yağ, soda, yumurta ve tuzu iyice çırpın. Üzerine çatalla ezilmiş peynir ve kıyılmış maydanoz ilave edip karıştırın. Yufkaları üst üste yerleştirip rulo şeklinde sarın ve 1-2 parmak genişliğinde şeritler halinde kesin. Sonra harmanlayıp geniş bir kaba alın. Üzerine peynirli karışımı döküp karıştırın. Orta boy fırın kabına alıp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Peynirli Kolay Poğaça
Peynirli Kolay Poğaça
Pancarlı Havuçlu Börek
Pancarlı Havuçlu Börek
Pastırmalı Mantarlı Peynirli Börek
Pastırmalı Mantarlı Peynirli Börek
Semizotlu Börek
Semizotlu Börek
Nohut Unlu Bezelyeli Falafel
Nohut Unlu Bezelyeli Falafel
Kurufasulye Unlu Sebzeli Pizza
Kurufasulye Unlu Sebzeli Pizza
İncirli Keçi Peynirli Galette
İncirli Keçi Peynirli Galette
Kavurmalı Yumuşak Pide
Kavurmalı Yumuşak Pide

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN