Peynirli Pratik Börek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Süt, sıvı yağ, soda, yumurta ve tuzu iyice çırpın. Üzerine çatalla ezilmiş peynir ve kıyılmış maydanoz ilave edip karıştırın. Yufkaları üst üste yerleştirip rulo şeklinde sarın ve 1-2 parmak genişliğinde şeritler halinde kesin. Sonra harmanlayıp geniş bir kaba alın. Üzerine peynirli karışımı döküp karıştırın. Orta boy fırın kabına alıp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin.