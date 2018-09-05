Peynirli Pratik Börek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 adet yufka
1 su bardağı süt
1/2 su bardağı sıvı yağ
1/2 su bardağı soda
2 adet yumurta
250 gram keçi peyniri
8-10 dal maydanoz
tuz
YAPILIŞI
Süt, sıvı yağ, soda, yumurta ve tuzu iyice çırpın. Üzerine çatalla ezilmiş peynir ve kıyılmış maydanoz ilave edip karıştırın. Yufkaları üst üste yerleştirip rulo şeklinde sarın ve 1-2 parmak genişliğinde şeritler halinde kesin. Sonra harmanlayıp geniş bir kaba alın. Üzerine peynirli karışımı döküp karıştırın. Orta boy fırın kabına alıp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin.