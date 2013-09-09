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Peynirli Saçaklı Poğaça

Peynirli Saçaklı Poğaça
  • 30 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Piknik, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı ılık süt

1 çay kaşığı tuz

2 adet kesme şeker

2 çorba kaşığı kuru maya

1 adet yumurta

Aldığı kadar un

Süslemek için:

2 çorba kaşığı süzme yoğurt

250 gram beyaz peynir

1 su bardağı rendelenmiş

kaşar peyniri

Yarım demet maydanoz

YAPILIŞI

Ilık sütün içine şekeri ve mayayı katıp karıştırın. Mayanın erimesi için 10-15 dakika bekletin. Unu eleyip
ortasını havuz şeklinde açın. Açtığınız havuzun içine mayalı sütü, tuzu ve sıvı yağı ekleyin. Unla beraber bütün
malzemeyi karıştırıp yumuşak bir hamur yapın. Hamuru mayalanması için yarım saat bekletin. Mayalanmış hamurdan küçük parçalar alıp yuvarlak şekil verin. Yağlanmış tepsiye dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin. Yoğurt, beyaz peynir ve kıyılmış maydanozu karıştırın. Soğuduktan sonra poğaçaların arasını kesin. Poğaçaların arasına beyaz peynir, süzme yoğurt ve maydanoz
karışımından koyun. Son olarak poğaçaların kenarından gözüken peynirli karışımı kaşar peyniri rendesine
batırıp servis yapın.

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