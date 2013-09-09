Peynirli Saçaklı Poğaça

Ilık sütün içine şekeri ve mayayı katıp karıştırın. Mayanın erimesi için 10-15 dakika bekletin. Unu eleyip

ortasını havuz şeklinde açın. Açtığınız havuzun içine mayalı sütü, tuzu ve sıvı yağı ekleyin. Unla beraber bütün

malzemeyi karıştırıp yumuşak bir hamur yapın. Hamuru mayalanması için yarım saat bekletin. Mayalanmış hamurdan küçük parçalar alıp yuvarlak şekil verin. Yağlanmış tepsiye dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin. Yoğurt, beyaz peynir ve kıyılmış maydanozu karıştırın. Soğuduktan sonra poğaçaların arasını kesin. Poğaçaların arasına beyaz peynir, süzme yoğurt ve maydanoz

karışımından koyun. Son olarak poğaçaların kenarından gözüken peynirli karışımı kaşar peyniri rendesine

batırıp servis yapın.