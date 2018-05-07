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Peynirli ve Otlu Börek Tarifi

İster iftarda ister sahurda...
Peynirli ve Otlu Börek Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için:

5 gram toz maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

Yarım su bardağı ılık süt

Yarım su bardağı yoğurt

1 çay kaşığı tuz, aldığı kadar un



Hamurları yağlamak için: 150 gram tereyağı



İç malzeme için:

250 gram lor peyniri

5-6 dal taze soğan

Yarımşar demet maydanoz ve dereotu

1 tatlı kaşığı çörek otu, tuz



Üzerine: 1 adet yumurta sarısı

Susam ve çörek otu

YAPILIŞI

Yoğurma kabında maya, toz şeker ve ılık sütü karıştırıp, 15-20 dakika bekletin. Daha sonra bu karışıma yoğurt, tuz ve yumuşak bir hamur elde edene kadar un ilave edin. Yoğurduğunuz hamurun üzerini nemli bir bezle örtün ve oda sıcaklığında mayalanmaya bırakın. Mayalanan hamurdan yumurta büyüklüğünde bezeler koparın ve yuvarlak olacak şekilde açın. Fırça yardımıyla eritilmiş tereyağı sürün ve ortadan ikiye kesin. İç malzeme için taze soğan, dereotu ve maydanozu kıyıp bir kaba alın. Üzerine lor peyniri, çörek otu ve tuz katıp karıştırın. Kestiğiniz hamurun geniş kısmına uzunlamasına harçtan koyun ve rulo şeklinde sarın. Yağlı kağıt serilmiş orta büyüklükte fırı- na dayanıklı bir tepsinin orta kısmına gül şekli vererek yerleştirin. Diğer hamurları da aynı şekilde hazırlayın ve tepsinin ortasındaki böreğin etrafına sarın. Hamur ve iç harç bittikten sonra üzerine yumurta sarısı sürüp, susam ve çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
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