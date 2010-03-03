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Peynirli Poğaça

Peynirli Poğaça
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kalıp beyaz peynir

1 çay bardağı sıvı yağ

1'er çay bardağı süt ve su

5 çorba kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

1 paket yaş maya

3 adet yumurta

Yarım paket tereyağı

Aldığı kadar un

Üzerine:

Yumurta sarısı

Galeta unu

YAPILIŞI

Peynir dışındaki tüm malzemeyi karıştırıp hamur yapın. Beyaz peynirin yarısını rendeleyip, hamura yedirin. Yaklaşık 50 gramlık parçalar kopararak, küçük bezeler elde edin. Kalan peyniri çatalla ezerek, bezelerin ortasına koyun ve yuvarlayarak şekil verin. Bezeleri yumurta sarısına ve iri dövülmüş galeta ununa bulayarak mayalanmaya bırakın. 170 derece fırında yaklaşık 20- 25 dakika pişirin.
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