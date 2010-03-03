Peynirli Poğaça

Sofra Tarifi

1 kalıp beyaz peynir 1 çay bardağı sıvı yağ 1'er çay bardağı süt ve su 5 çorba kaşığı toz şeker 1 çay kaşığı tuz 1 paket yaş maya 3 adet yumurta Yarım paket tereyağı Aldığı kadar un Üzerine: Yumurta sarısı Galeta unu

YAPILIŞI

Peynir dışındaki tüm malzemeyi karıştırıp hamur yapın. Beyaz peynirin yarısını rendeleyip, hamura yedirin. Yaklaşık 50 gramlık parçalar kopararak, küçük bezeler elde edin. Kalan peyniri çatalla ezerek, bezelerin ortasına koyun ve yuvarlayarak şekil verin. Bezeleri yumurta sarısına ve iri dövülmüş galeta ununa bulayarak mayalanmaya bırakın. 170 derece fırında yaklaşık 20- 25 dakika pişirin.