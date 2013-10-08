Piliç ve Peynirli Ziyafet Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Mayayı ılık suda kabarıncaya kadar bekletin. Üzerine rezene tohumunun yarısı, tuz, toz şekerle ve unu ilave edip yoğurun. Hazırladığınız hamuru bir süre dinlendirin. Tavuk göğsünü iri küpler halinde doğrayıp kızgın sıvı yağda kızartın. Kalan rezeneyi dövün. Diğer taraftan küp doğranmış domates, ince kıyılmış soğan, sarımsak, rezene, kekik, tuz ve karabiberi soteleyin. Suyunu çekince ateşten alıp peynirleri ilave edin. Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünden parçalar koparıp 2 cm kalınlığında ve 15 cm çapında açın. Üzerine bir çorba kaşığı peynirli sostan gezdirin. Kızarttığınız tavuktan koyup yarım ay şeklinde kapatın. Kalan hamurları da aynı şekilde hazırlayın. Mısır ununun yarısını tepsiye serpin. Hamurları tepsiye yerleştirip üzerlerine margarin sürün. Kalan mısır ununu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.