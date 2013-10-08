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Piliç ve Peynirli Ziyafet Tarifi

Sofralarınızı renklendirecek piliç ve peynirli ziyafet nasıl yapılır? Doyurucu piliç ve peynirli ziyafet tarifi...
Piliç ve Peynirli Ziyafet Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kibrit kutusu büyüklüğünde

yaş maya 1 su bardağı ılık su

1 çay kaşığı rezene tohumu

1 çay kaşığı toz şeker

3 su bardağı un

1 adet tavuk göğsü

4 adet domates

1 adet soğan

2 diş sarımsak

Kekik, karabiber

4'er çorba kaşığı rendelenmiş beyaz

peynir ve kaşar peyniri l Tuz

1'er çorba kaşığı mısır unu ve margarin



Kızartmak için: Sıvı yağ


YAPILIŞI

Mayayı ılık suda kabarıncaya kadar bekletin. Üzerine rezene tohumunun yarısı, tuz, toz şekerle ve unu ilave edip yoğurun. Hazırladığınız hamuru bir süre dinlendirin. Tavuk göğsünü iri küpler halinde doğrayıp kızgın sıvı yağda kızartın. Kalan rezeneyi dövün. Diğer taraftan küp doğranmış domates, ince kıyılmış soğan, sarımsak, rezene, kekik, tuz ve karabiberi soteleyin. Suyunu çekince ateşten alıp peynirleri ilave edin. Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünden parçalar koparıp 2 cm kalınlığında ve 15 cm çapında açın. Üzerine bir çorba kaşığı peynirli sostan gezdirin. Kızarttığınız tavuktan koyup yarım ay şeklinde kapatın. Kalan hamurları da aynı şekilde hazırlayın. Mısır ununun yarısını tepsiye serpin. Hamurları tepsiye yerleştirip üzerlerine margarin sürün. Kalan mısır ununu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.
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