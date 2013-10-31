Pırasalı Kolay Börek Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle içi için kıyılmış pırasayı derin bir kaba alın. İçine yoğurt, yumurta, kaşar peyniri ve tuz katıp, karıştırın. Düz bir zemine 1 adet yufkayı serin. Sıvı yağ ve suyu karıştırıp, fırça yardımıyla yufkanın üzerine sürün. İkinci yufkayı ilkinin üzerine serin ve aynı şekilde sulu karışımdan sürün. Üçüncü yufkayı serin ve tekrar aynı işlemi uygulayın. Üst üste koyduğunuz yufkaları önce dörde sonra her bir parçayı üçe kesip, toplam 12 parça yufka elde edin. 1 adet yufkanın geniş kısmına pırasalı iç harçtan 2 çorba kaşığı koyun ve sigara böreği gibi sarın. Diğer yufkaları da aynı şekilde hazırlayın ve yağlanmış fırın tepsisine dizin. Üzerine yumurta sarısı sürün ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri pembeleşene kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.