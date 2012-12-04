Pırasalı, Pastırmalı Ve Havuçlu Poğaça

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Hamur için derin bir kaba tereyağı, mısır yağı, yoğurt, yumurta, toz şeker, karbonat, tuz ve pul biberi koyun. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar un ekleyin ve yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtün ve 15 dakika dinlendirin. İçi için pırasa ve soğanı ince doğrayıp, mısır yağı ile iyice kavurun. İçine iri doğranmış pastırma ile havucu katın ve 2-3 dakika daha kavurduktan sonra ocaktan alın. Kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiber ilave edip, soğumaya bırakın. Dinlenen hamuru dört parçaya ayırın ve her birini merdane yardımıyla yarım santim kalınlığında açın. Hamuru önce ( + ) daha sonra (x) şeklinde keserek, 8 adet üçgen elde edin. Diğer hamur parçalarına da aynı işlemi uygulayın ve toplam 32 adet üçgen elde edin. Kestiğiniz hamurların geniş ucuna pırasalı harçtan koyup, rulo yapın. Hamur ve iç harç bitene kadar işleme devam edin. Poğaçaları fırın tepsisine dizin ve üzerilerine yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin.