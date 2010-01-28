DETAYLI ARA
Sofra / Börekler-Çörekler ve Poğaçalar / Pırasalı börek

Pırasalı börek

Pırasalı börek
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet yufka

Sıvı yağ

250 gram pırasa

1 tatlı kaşığı biber salçası

Çeşnili baharat-tuz karışımı

Üzerine: 1 kase yoğurt

1 adet yumurta, tuz

YAPILIŞI

Yufkaları düz bir zemine iki kat üst üste gelecek şekilde serip, aralarına sıvı yağ sürün. Daha sonra dörde bölün. Pırasaları incecik kıyıp, zeytinyağında kavurun. Salçayı ekleyip kavurmaya edin. Çeşnili tuz karışımını ekleyin. Pırasalı harcı yufkaların üzerine yayıp, rulo şeklinde sarın ve kıvırarak gül böreği şekli verin. Ayrı bir yerde yumurta, yoğurt ve tuzu karıştırın. Böreklerin üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri pembeleşene dek pişirin. Sıcak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Cevizli Kete
Cevizli Kete
Büzgülü Göz Börek
Büzgülü Göz Börek
Kıymalı Börek
Kıymalı Börek
Peynirli ve Otlu Börek
Peynirli ve Otlu Börek
Patlıcanlı Börek
Patlıcanlı Börek
Kabakl�� ve Patatesli Börek
Kabaklı ve Patatesli Börek
Pastırmalı ve Kaşarlı Börek
Pastırmalı ve Kaşarlı Börek
Ev yapımı Ramazan pidesi
Ev yapımı Ramazan pidesi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN